Marcelo condecora Gouveia e Melo um dia após meta dos 70% de vacinação

Tenente-General Eurico Justino Craveiro, com a Grã-Cruz da Ordem Militar de Avis, "pelas suas carreiras militares".

cerimónia restrita no Palácio de Belém".



Marta Temido revelou hoje, na SIC, que a meta de 70% da população com o esquema vacinal completo tinha sido atingido na quarta-feira, antes do incialmente estimado pelo Governo, que apontava para o início de setembro.



Entretanto, realiza-se sexta-feira um Conselho de Ministros extraordinário onde deverão ser aliviadas as restrições devido à pandemia, entrando o país na segunda fase da "libertação" - como lhe chamou António Costa -, que dependia de se atingir os 70% da população totalmente vacinada.





O Presidente da República condecorou esta quinta-feira o Vice-Almirante Henrique Gouveia e Melo, no dia em que a ministra da Saúde revelou que a meta de 70% da população com a vacinação completa contra a covid foi atingida ontem.Sem nunca fazer referência à sua atuação enquanto coordenador da "task force" da vacinação contra a covid-19, o site da Presidência indica que Henrique Gouveia e Melo foi condecorado, tal como oA condecoração decorreu numa "