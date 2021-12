Marcelo promulga aumento do luto parental para 20 dias

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Marcelo Rebelo de Sousa promulgou o diploma da Assembleia da República que aumenta o período de licença do luto parental.

"O Presidente da República promulgou hoje o diploma da Assembleia da República que alarga o período de faltas justificadas em caso de falecimento de descendente ou afim no 1.º grau da linha reta, alterando o Código do Trabalho", indica uma nota publicada no site da Presidência da República esta quarta-feira.

Leia Também Parlamento aprova na generalidade alargamento do luto parental para 20 dias consecutivos

Desta forma, o período de licença destes pais aumenta de cinco para vinte dias.

O tema foi levado à Assembleia da República através de uma petição da Associação Acreditar. Com o título "O luto de uma vida não cabe em cinco dias", esta petição chegou à Assembleia com mais de 82 mil assinaturas.

O alargamento do luto parental foi aprovado na generalidade a 25 de novembro, reunindo um consenso alargado entre os partidos.