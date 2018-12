Marcelo Rebelo de Sousa vai recandidatar-se? "Em 2020 decido"

"Isto é muito solitário. Com os meus netos cá não faria isto. Em 2020 decido… Dois anos, hei-de cumpri-los bem. Mas mais cinco anos? Não sei…", diz o Presidente.

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, afirmou que só decidirá sobre uma possível recandidatura em 2020. Marcelo afirmou que, durante os próximos dois anos, vai focar-se em cumprir o que prometeu.





"Depois da operação à hérnia já não sou o mesmo. Foi de urgência… Isto é muito solitário. Com os meus netos cá não faria isto. Em 2020 decido… Dois anos, hei-de cumpri-los bem. Mas mais cinco anos? Não sei…", disse o Presidente, em declarações ao Diário de Notícias.



"Desde que fui eleito, foi um corrupio de mudanças de primeiros-ministros nos 28 países da União Europeia, só cinco cumpriram a legislatura", lembrou o Presidente da República. "Por vezes irrito-me um bocadinho porque os políticos entendem lentamente esses sinais", disse ainda.





Marcelo Rebelo de Sousa foi eleito Presidente da República em Janeiro de 2016, com 52% dos votos. As sondagens mostram-no sempre com uma opinião pública bastante favorável.