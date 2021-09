Marcelo veta alteração à lei do cibercrime após chumbo do Tribunal Constitucional

"Na sequência do Acórdão do Tribunal Constitucional, que considerou inconstitucionais normas do diploma que submeteu a fiscalização preventiva da constitucionalidade, o Presidente da República devolveu à Assembleia da República, sem promulgação (...), o Decreto que alterou a Lei do Cibercrime", lê-se na nota publicada no site da Presidência

Marcelo Rebelo de Sousa tinha enviado o documento para fiscalização abstrata preventiva do Tribunal Constitucional a 4 de agosto, referindo então, numa nota publicada pela Presidência, que "o legislador aproveitou a oportunidade para alterar normas não diretamente visadas pela diretiva" europeia, que esteve na origem da discussão no Parlamento.No pedido de fiscalização preventiva, o Presidente da República defendia que as alterações previstas não são "um mero ajustamento, mas uma mudança substancial no paradigma de acesso ao conteúdo das comunicações eletrónicas, admitindo-se que esse acesso caiba, em primeira linha, ao Ministério Público, que só posteriormente o apresenta ao juiz".Os juízes do Palácio Ratton vieram dar razão às dúvidas de Marcelo. Para o TC, as alterações previstas resultariam na "restrição dos direitos fundamentais à inviolabilidade da correspondência e das comunicações e à proteção dos dados pessoais", enquanto "manifestações específicas do direito à reserva de intimidade da vida privada, em termos lesivos do princípio da personalidade".Além disso, o Tribunal Constitucional considerou que as alterações poderiam levar a uma "violação do princípio da reserva de juiz e das garantias constitucionais de defesa" no processo penal.