Maria Antónia Almeida Santos "honrada por poder servir o partido"

Maria Antónia Almeida Santos está "cheia de expectativa" e "muito feliz" pela possibilidade de ser porta-voz do PS.



À chegada ao 22.º Congresso do PS, a dirigente socialista mostra-se "honrada por poder servir o partido" mas salienta que ainda não foi eleita como substituta de João Galamba para o cargo de porta-voz.



Com o até aqui porta-voz a pedir, alegando motivos pessoais, para sair da comissão permanente, João Galamba deixa de poder continuar naquele cargo.



Já Maria Antónia Almeida Santos pertencia à comissão permanente do PS, sendo a responsável número um do projecto do partido para a legislação sobre a legalização da morte medicamente assistida.