Marques Mendes: Alexandra Leitão fica com autarquias no novo Governo

Alexandra Leitão, a futura ministra da Modernização do Estado e da Administração Pública vai ficar com a pasta das autarquias no novo Governo, avançou Luís Marques Mendes no seu habitual espaço de comentário de domingo à noite na SIC.

Esta área, que no Executivo vigente esteve entregue ao ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita, passa para as mãos da ainda secretária de Estado da Educação, que fica com um dos ministérios mais abrangentes do novo Governo, a que se soma a Modernização do Estado, até aqui entregue a Mariana Vieira da Silva, e a Administração Pública, que está no ministério de Mário Centeno.