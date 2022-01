Rui Tavares, líder do Livre, é apontado por Marques Mendes como a "surpresa destes debates". O comentador defendeu este domingo que quer Tavares quer o antigo presidente e agora cabeça-de-lista da Iniciativa Liberal (IL) no Porto, Carlos Guimarães Pinto, "mereciam ser eleitos".



Sobre Rui Tavares, o antigo presidente do PSD considera que nos debates já realizados demonstrou "preparação e conhecimento" e destacou-se por ser "assertivo e acutilante sem ser deselegante". E, nota, "foi de uma eficácia brutal com André Ventura". "Foi o seu momento alto. Derrotou o líder do Chega sem baixar o nível do debate", sublinha o comentador.



"Goste-se ou não se goste das ideias de Rui Tavares, candidatos com esta qualidade intelectual e política deviam estar no Parlamento", reforça.



Marques Mendes aproveitou também para defender que Carlos Guimarães Pinto também viria beneficiar a qualidade da representação parlamentar.





"Rui Tavares, à esquerda, e Carlos Guimarães Pinto, da IL, à direita, são dois políticos que mereciam ser eleitos. A democracia plural só ganhava com a presença de cada um deles no Parlamento", resumiu.



Na avaliação aos debates, Marques Mendes elogiou o desempenho de António Costa, considerando que, ao contrário de 2019, está agora "um verdadeiro profissional" dos debates. O comentador destaca a forma assertiva e acutilante como o primeiro-ministro tem estado nos debates e a forma como repete a mensagem política única: o país precisa de estabilidade e só uma maioria absoluta do PS a pode garantir. Aliás, aqui, Marques Mendes traçou uma comparação com Cavaco Silva em 1987.



Também Rui Rio foi elogiado por Marques Mendes, principalmente pelos debates com o líder do CDS-PP e com Rui Tavares. Isto apesar de, considerou o comentador, o debate com André Ventura lhe ter corrido mal. E, sublinhou ainda o comentador, o PSD apresenta agora políticas alternativas.



Marques Mendes foi bem menos simpático na avaliação a André Ventura, dizendo que o líder do Chega parece uma "picareta falante" e tem uma "overdose de demagogia" e uma "mensagem que cansa".



Quanto aos antigos parceiros do PS na "geringonça", Marques Mendes classifica Jerónimo de Sousa como "uma desilusão" enquanto Catarina Martins "tem feito pela vida", elogiando a coordenadora do BE pela forma "eficaz e aguerrida" como defende as suas ideias.



Por último, sobre o PAN, Marques Mendes assinala que "está a lutar pela sobrevivência", correndo um sério risco com o voto útil.