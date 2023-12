Marques Mendes "iliba" Marcelo mas "condena" filho do Presidente no caso das gémeas

O comportamento de, filho do chefe de Estado, é "inaceitável", considerou este domingono seu habitual espaço de comentário na SIC. O antigo presidente do PSD indica, contudo, quenão terá metido "uma cunha" para que as gémeas brasileiras recebessem qualquer espécie de tratamento privilegiado.Marques Mendes começou por criticar "o silêncio do ex-diretor clínico do Santa Maria", que classifica de "incompreensível".Já sobre o papel do Presidente da República e do seu filho na questão, o comentador sintetiza da seguinte forma: "Luís Marques Mendes não poupou nas críticas a Nuno Rebelo de Sousa que, diz, teve "". "Tentou meter uma cunha ao pai. Sendo filho do Presidente da República, devia ter-se abstido de qualquer intervenção. Não podia nem devia comprometer a imagem do Presidente".Já sobre Marcelo, o comentador defende que este "não meteu qualquer cunha". Ainda assim, reconhece, Marcelo podia ter arquivado o caso. "Para evitar más interpretações". Mas, sublinha, "E, frisa, "da mesma forma que nenhum filho pode ser responsabilizado pelos comportamentos incorretos de um pai, também".

Marques Mendes considera, no entanto, que "a perceção pública da situação" desgasta e fragiliza o chefe de Estado.