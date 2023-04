Medina usou carro da TAP para uso pessoal… com suportes de bicicleta no tejadilho

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Alexandra Reis, antiga administradora da TAP, que recebeu meio milhão de euros para sair da empresa, acusou Christine Ourmières-Widener, ex-presidente da companhia, de ter utilizado os carros da companhia para uso pessoal, mas também ela terá chegado a socorrer-se dos serviços de motoristas da TAP, garante o JN/DN/Dinheiro Vivo.

"Alexandra Reis terá dado ordens para que os seus filhos fossem transportados para a academia do Sporting, em Alcochete, onde jogavam futebol. Terão sido várias as emergências familiares a justificar pedidos na secretaria-geral da empresa pública", garante o suplemento de economia do JN e DN.

Já no caso de Christine Ourmières-Widener, conta a mesma publicação, "o carro foi pedido algumas vezes para ir buscar o marido, Floyd Murray Widener, ao aeroporto", sendo que o administrador financeiro da TAP, Gonçalo Pires, "também terá chegado a requerer a recolha dos filhos no colégio que frequentam em Lisboa".

"Há ainda o exemplo de uma diretora da companhia que pediu à TAP a troca de viatura, alegadamente, por esta não ter espaço suficiente para a família. A empresa acedeu e atribuiu-lhe um Peugeot 508 para substituir o modelo 308 que tinha inicialmente", relata, ainda, o Dinheiro Vivo, concluindo que esta era uma prática comum entre os quadros de topo da companhia.

Mais: Stéphanie Sá Silva, a mulher do agora ministro das Finanças, foi diretora jurídica da TAP durante quatro anos, tendo abandonado a transportadora em março de 2022, altura em que Fernando Medina entrou para o governo. Ora, durante o período em que exerceu funções também teve direito a um carro de serviço atribuído pela TAP, sendo que "advogada personalizou o automóvel, colocando suportes de bicicleta no tejadilho e até Medina, na altura presidente da Câmara Municipal de Lisboa, foi visto, em diversos contextos, a conduzir a carrinha Peugeot 308 da frota da companhia", afiançou ao Dinheiro Vivo "uma fonte que não quis identificar-se".