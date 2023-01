Medina viu como "positiva" a nomeação de Alexandra Reis para a NAV

O ministro das Finanças, Fernando Medina, salienta que assinou o despacho de nomeação de Alexandra Reis para a presidência da NAV, por proposta do Ministério das Infraestruturas, a quem cabe a escolha para assumir os comandos da empresa.



"Vi como positivo o Ministério das Infraestruturas fazer uma apreciação positiva do currículo e do desempenho de Alexandra Reis, porque correspondia a informações que tinha, e era o Ministério das Infraestruturas que tinha acompanhado de muito perto o desenvolvimento da TAP", sublinhou Fernando Medina em resposta ao deputado do PSD Hugo Carneiro, durante o debate que decorre na Comissão de Orçamento e Finanças, depois de o PSD ter apresentado um requerimento potestativo, no seguimento da polémica sobre o pagamento de uma indemnização de 500 mil euros pela TAP à ex-secretária de Estado do Tesouro.



Além disso, o governante aproveitou para frisar que, antes de ter assumido funções governativas, "pessoalmente" diz só ter "estado uma vez" com Alexandra Reis "enquanto presidente da Câmara de Lisboa" numa reunião em que a ex-secretária de Estado do Tesouro estava "acompanhada pela CEO da TAP, a propósito de um pedido de apoio e de diligências para aprovação ao plano de reestruturação" da companhia.



O ministro aproveitou ainda para sublinhar que Alexandra Reis "não faz parte" do seu "círculo próximo de amigos" lembrando que "tem havido uma sucessão de críticas que têm vindo a ser desmentidas".





De acordo com a lei, o despacho da nomeação para a NAV é assinado em conjunto entre o ministro das Infraestruturas e Habitação e o ministro das Finanças. No entanto o processo de nomeação para a presidência da NAV cabe às Infraestruturas e Habitação. As Finanças indicam o financeiro do conselho de administração.

O despacho de Alexandra Reis para a NAV é assinado dia 24 de junho com efeitos a 1 de julho deste ano.



O deputado social democrata questionou ainda Fernando Medina sobre a data do convite para o seu gabinete, que em resposta, o ministro disse ter sido "pouco antes" de a nomeação ter sido tornada pública e que a sua escolha se prendeu com as "informações positivas sobre o desempenho na TAP e na NAV". O Negócios sabe que o convite de Medina a Alexandra Reis para o Governo aconteceu no dia 29 de novembro, quando decorreu a conferência "Novo aeroporto: tempo de decidir" organizada pelo Conselho Económico e Social (CES) e o Público realizada na Fundação Oriente.





Medina voltou a repetir que "não ocupava funções governativas" à data do pagamento da indemnização a Alexandra Reis e que, por isso, não pode ter qualquer "responsabilidade" sobre um facto que "não conhecia, não atribuí" e com o qual "não concordei", lembrando que assim que tomou conhecimento remeteu o processo à IGF e pediu a demissão de Alexandra Reis.



Mas os sociais democratas confrontaram o ministro com uma notícia do Expresso publicada a 26 de maio que dava conta do pagamento de uma indemnização à ex-governante pela TAP. Medina garante que não viu o artigo do jornal e considera que "não consta dessa notícia nada que ali chamasse particularmente à atenção senão o rumor de que corria que tinha havido uma indemnização e nem sequer o valor aparece".