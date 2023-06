Mendonça Mendes garante que "nunca falou" nem "deu nenhuma ordem" ao SIS

Leia Também Mendonça Mendes nega ter sugerido atuação do SIS na recuperação de computador

O secretário de Estado confirmou ainda que João Galamba lhe telefonou na noite de 26 de abril para lhe relatar o que tinha acontecido no Ministério. Segundo António Mendonça Mendes, o ministro das Infraestruturas estava "preocupado" com o sucedido, tendo em conta que o computador que Frederico Pinheiro tinha levado continha matéria classificada como "confidencial" pelo Gabinete Nacional de Segurança.

"Não falei com os serviços e posso até dizer mais uma coisa: nunca falei com os serviços em toda aquilo que é a minha vida de governante". A frase é do secretário de Estado Adjunto do primeiro-ministro, António Mendonça Mendes que está a ser ouvido esta terça-feira no Parlamento.A audição requerida pela Iniciativa Liberal é feita no âmbito da recuperação do computador portátil do ex-adjunto do ministro das Infraestruturas, Frederico Pinheiro, depois de ter sido exonerado das funções na sequência do caso Alexandra Reis.Questionado pelos deputados na comissão parlamentar de Assuntos Constitucionais, Mendonça Mendes foi perentório ao afirmar que "não falei com os serviços e posso até dizer mais uma coisa: nunca falei com os serviços em toda aquilo que é a minha vida de governante seja nestas funções, seja em funções anteriores".Numa tentativa de repor "o rigor" da informação do que se passou, o secretário de Estado Adjunto fez questão de separar matérias. "É muito diferente estamos a falar da comunicação ao Sistema de Informações da República (SIRP) de estarmos a falar de ordens aos Serviços de Informação", sublinhou Mendonça Mendes em resposta ao deputado do Chega, Pedro Pinto."São coisas distintas e por isso senhor deputado a resposta é não dei nenhuma ordem aos Serviços de Informação", adiantando que "não falei com o SIRP, nem com a secretária-geral do SIRP, nem com o chefe de gabinete. Não falei, ponto", frisou.

(Notícia atualizada às 16:30 com mais informação)