Galamba reitera que não mentiu na CPI e fala em "ato de desespero da oposição"

"O PSD pode dizer o que lhe apetecer. É normal que, quando um partido não tem grandes coisas para dizer sobre mais nada, se foque apenas num ponto. E sobre esse ponto já tudo foi dito e não tenho nada a acrescentar", declarou o ministro das Infraestruturas."As pessoas podem dizer o que quiserem, mas a realidade normalmente sobrepõe-se àquilo que as pessoas dizem. E quando um partido tenta desesperadamente dizer coisas que não são confirmadas pela realidade, isso só me pode deixar totalmente tranquilo", acrescentou o ministroPara Galamba, este "é um ato de desespero da oposição, que como já se tem visto pouco ou nada tem a dizer sobre o país e sobre as questões que preocupam os portugueses" e, portanto, "é natural que se foque em pequenos incidentes e que dedique toda a sua atividade política apenas e só a esses incidentes".

O Parlamento debate esta quarta-feira as propostas do Chega e IL para constituir uma comissão de inquérito à atuação do SIS na recuperação do computador do ex-adjunto de João Galamba, Frederico Pinheiro, do Ministério das Infraestruturas.



Esta quarta-feira e amanhã são ouvidos na CPI à TAP Hugo Mendes e Pedro Nuno Santos, o antigo secretário de Estado e o ex-ministro das Infraestruturas respetivamente. Questionado sobre se sentia receio daquilo que podia ser dito nos próximos eventos da CPI, João Galamba garantiu que não.





"Espero que as audições corram bem e que o parlamento possa fazer o seu trabalho. Grande parte do objeto da comissão é de uma altura que eu não tinha responsabilidades nesta pasta [das Infraestruturas] Já disse tudo aquilo que tinha de ser dito", concluiu.