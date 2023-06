PSD quer que Ministério Público verifique se Galamba mentiu

Leia Também Mendonça Mendes nega ter sugerido atuação do SIS na recuperação de computador

O PSD quer que o Parlamento envie ao Ministério Público (MP) a ata da audição do ministro das Infraestruturas, João Galamba, para se verificar se mentiu sobre o caso que envolveu o seu ex-adjunto e o SIS.O requerimento, que dará entrada posteriormente, foi anunciado pelo deputado Paulo Moniz no início dos trabalhos da Comissão de Inquérito.Em causa estão "as declarações do secretário de Estado António Mendonça Mendes sobre o SIS" e toda a situação que envolveu o resgate do computador do adjunto de Galamba, Frederico Pinheiro."Já tínhamos as respostas do primeiro-ministro sobre esta matéria e todos recordamos a longa intervenção do ministro João Galamba", disse o deputado."Há aqui uma questão evidente: as três versões não coincidem", afirma ainda, notando "uma discrepância grosseira" nos diferentes relatos. "Pode ter havido a prestação de falsas declarações", concluiu.Em causa estão as declarações do secretário de Estado António Mendonça Mendes, que, esta terça-feira, negou no Parlamento ter sugerido a João Galamba que contactasse o SIS para resgatar o computador de Frederico Pinheiro."O reporte ao SIS não decorreu de nenhuma sugestão nem de nenhuma orientação da minha parte nem de nenhum membro do Governo", garantiu o secretário de Estado adjunto aos deputados da Comissão de Assuntos Constitucionais.João Galamba tinha dito na comissão de inquérito que ligou a António Mendonça Mendes e que este tinha feito essa sugestão.