Montenegro considera normal renúncia de Rui Rio ao mandato de deputado

O presidente do PSD, Luís Montenegro, considerou hoje normal que o seu antecessor, Rui Rio, tenha pedido a renúncia ao mandato de deputado.Em declarações aos jornalistas em Mortágua, no distrito de Viseu, Luís Montenegro disse que Rui Rio já lhe tinha comunicado essa decisão aquando a realização das últimas eleições diretas."Creio que ninguém colocará em causa que, esgotado este ciclo da vida política do doutor Rui Rio, ele queira abandonar as funções parlamentares e dedicar-se a outras atividades", acrescentou.Rui Rio, eleito pelo círculo do Porto, será substituído por António Cunha, de Penafiel, 15.º da lista, e que já esteve na Assembleia da República na anterior legislatura.O ex-líder do PSD entre 2018 e julho de 2022 já tinha anunciado que deixaria o parlamento no início de setembro.Entretanto, fonte da bancada confirmou hoje à Lusa que Rui Rio já entregou o pedido de renúncia ao mandato de deputado, enquanto o anterior líder parlamentar Paulo Mota Pinto pediu a suspensão por cinco meses.As notícias das saídas de Rio e Mota Pinto do parlamento, ambas aguardadas, foram avançadas pelo jornal Público.Fonte da bancada social-democrata confirmou à Lusa que os dois pedidos já deram entrada e deverão ser anunciados no primeiro plenário após as férias parlamentares, na quarta-feira.