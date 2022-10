Montenegro: “Os pais da austeridade são sempre socialistas”

O presidente do PSD rejeita a ideia de que as políticas austeritárias em Portugal sejam da responsabilidade de governos de direita e acusa os três últimos primeiros-ministros ministros do PS de serem os responsáveis pela austeridade no país".





Em entrevista ao Dinheiro Vivo e TSF, Luís Montenegro afirmou que " perda de poder de compra dos funcionários públicos, dos pensionistas, dos trabalhadores por conta de outrem é a expressão socialista da austeridade".



"Os pais da austeridade em Portugal são sempre socialistas. Os pais da austeridade nos últimos 25 anos foram António Guterres, José Sócrates e António Costa", acusou o presidente social-democrata.





No entender de Montenegro, "o que está aqui em causa é saber se o PS, que ganhou eleições com maioria absoluta há seis meses, está ou não a executar que o povo sufragou dando-lhe essa maioria". Para o líder do PSD, "o que acontece é que o PS está a falhar ao povo".





As palavras de Montenegro surgem na mesma altura em que o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, elogiou o antigo primeiro-ministro Pedro Passos Coelho, numa cerimónia de homenagem ao centenário do nascimento de Agustina Bessa Luís.

Em Amarante, durante o discurso, Marcelo referiu-se ao "primeiro-ministro Pedro Passos Coelho para lembrar quanto Portugal lhe deve no passado e quanto está seguro que lhe vir a dever muito mais no futuro".





Depois, à margem da cerimónia, o Chefe de Estado explicou que entende que, sendo Passos Coelho "tão novo", o país "pode esperar, deve esperar, muito do seu contributo".