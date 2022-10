"Não temos esperança que este OE possa ter remendo". PSD vai votar contra

O PSD vai votar contra a proposta do Governo para o Orçamento do Estado para o próximo ano (OE 2023). O anúncio foi proferido pelo presidente dos sociais democratas que considera que o diploma "não tem remendo" e que não serve como "instrumento positivo de políticas públicas".



"A propósito do OE, decorrendo da análise que já fizemos e da forma como vamos ilustrar as debilidades que ele apresenta, incluindo aquela que vai decorrer das nossas propostas de alteração que apresentámos -ainda antes de o Governo ter apresentado a proposta de OE - não temos naturalmente esperança que este OE possa ter remendo para que se possa configurar como um instrumento positivo de políticas públicas", afirmou Montenegro.



Assim, "informámos o senhor Presidente de que rejeitaremos este Orçamento na Assembleia da República", rematou o líder do PSD.



As declarações de Luís Montenegro foram proferidas à margem do encontro com o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, que recebeu esta quarta-feira, durante todo o dia, os partidos com assento parlamentar, após a entrega, na segunda-feira, da proposta de Orçamento do Estado para 2023 na Assembleia da República.



A par do PSD, também PCP, BE, IL e Chega vão votar contra. Já o PAN e o Livre admitiram abster-se, mas afastaram a possibilidade de darem voto favorável.



A proposta de Orçamento do Estado para 2023 (OE2023) prevê que a economia portuguesa cresça 1,3% em 2023 e registe um défice orçamental de 0,9% do Produto Interno Bruto.



O Governo visa reduzir o peso da dívida pública de 115% do PIB para 110,8% em 2023 e projeta que a inflação desacelere de 7,4% em 2022 para 4% no próximo ano.



A proposta vai ser debatida na generalidade no parlamento nos próximos dias 26 e 27, com a votação final global do diploma marcada para 25 de novembro.