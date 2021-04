Morreu António Almeida Henriques, presidente da Câmara de Viseu

O presidente da Câmara de Viseu, António Almeida Henriques, morreu hoje aos 59 anos, vítima de complicações respiratórias decorrentes da covid-19, anunciou o município "O Município de Viseu informa, com enorme pesar, que o Presidente da Câmara, António Almeida Henriques, faleceu esta manhã no Hospital de São Teotónio, vítima de complicações respiratórias decorrentes da covid-19", lê-se numa nota de imprensa da Câmara, enviada à agência Lusa.O autarca social-democrata realizou o teste à covid-19 em 04 de março e, apesar do resultado positivo, sentia-se bem e "apenas com sintomas ligeiros", tendo continuado a trabalhar a partir de casa.No entanto, poucos dias depois, devido à agudização dos sintomas, dirigiu-se às urgências do Hospital de São Teotónio e acabou por ficar internado "para melhor avaliação da evolução".Em 10 de março, Almeida Henriques foi transferido para a Unidade de Cuidados Intensivos, devido "agravamento da insuficiência respiratória", que "levou à necessidade de entubação e ventilação mecânica"."António Almeida Henriques tinha 59 anos e era Presidente da Câmara Municipal de Viseu desde 2013. A sua elevada cultura democrática e competência política, levaram-no a ocupar diversas funções de grande responsabilidade, tanto ao nível do associativismo, como a nível político", recorda o município."Foi deputado à Assembleia da República, nas IX, X e XI e XII Legislaturas e Vice-Presidente do Grupo Parlamentar do PSD entre 2005 e 2007 e 2010 e 2011. Entre 2011 e 2013, exerceu funções como Secretário de Estado Adjunto da Economia e Desenvolvimento Regional do XIX Governo Constitucional, liderado por Pedro Passos Coelho", acrescenta.O comunicado acrescenta, que a partir de segunda-feira, estão declarados três dias de luto municipal e que, "em breve, serão comunicados todos os detalhes relativos às cerimónias fúnebres"."Foi ao concelho de Viseu, terra onde nasceu e onde sempre viveu, que António Almeida Henriques dedicou os melhores anos da sua vida", lembra ainda o município.Segundo a autarquia, Almeida Henriques desempenhou diferentes funções na vida política local e regional, tendo sido Presidente da Assembleia Municipal de Viseu durante oito anos, nos mandatos de 2005/2009 e 2009/2013, "lugar que nunca abandonou apesar das funções que passou a ocupar no Governo de Portugal".A Câmara sublinha que António Almeida Henriques "liderava o Município de Viseu desde 2013 e tinha como grande objetivo completar o projeto desenhado durante a sua primeira candidatura, que visava colocar Viseu entre os melhores concelhos de Portugal"."Destacava-se pelo seu sentido de justiça e retidão, e estava sempre disponível para parar e ouvir os viseenses e os colaboradores da autarquia. O projeto de vida de António Almeida Henriques era Viseu, porque, como muitas vezes dizia, 'não podia ser Presidente de outra Câmara'. A sua partida é, por isso, uma perda irreparável para Viseu, para a região e para País".O município "agradece todo o carinho demonstrado pelos viseenses ao Presidente da Câmara, mas apela ao respeito de todos pela privacidade da família neste momento de enorme sofrimento".