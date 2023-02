Morreu histórico militante socialista Rui Cunha

O histórico socialista Rui Cunha, deputado constituinte e secretário de Estado Adjunto do Ministro do Trabalho e da Solidariedade (1999 a 2001) e da Inserção Social (1995 a 1999), faleceu hoje em Lisboa, aos 78 anos, informou fonte familiar.Natural de Lisboa, Rui António Ferreira da Cunha filiou-se no partido de Mário Soares em 1974, tendo sido deputado à Assembleia Constituinte (1975- 1976) e deputado à Assembleia da República na I Legislatura (1978), na V Legislatura (a partir de 1989) e na VII legislatura (1995).Segundo a biografia disponível na página do parlamento, Rui Cunha foi membro da Assembleia Municipal de Lisboa, membro da Comissão Nacional e Comissão Política do PS e membro dos XIII e XIV Governos (entre 1995 e 2002).O militante socialista foi também provedor da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, em 2005, substituindo no cargo Maria José Nogueira Pinto.