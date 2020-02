Morreu o antigo ministro Joaquim Pina Moura

Licenciado em Economia, obteve uma pós-graduação em Economia Monetária e Financeira pelo Instituto Superior de Economia e Gestão, onde foi assistente.Foi membro do Partido Comunista Português entre 1972 e 1991, tendo aderido ao Partido Socialista em setembro de 1995.Joaquim Pina Moura exerceu o cargo de secretário de Estado adjunto do primeiro-ministro António Guterres até 1997, ano em foi nomeado ministro da Economia do XIII Governo Constitucional.Em 1999, foi nomeado ministro das Finanças e da Economia do XIV Governo Constitucional, também liderado por António Guterres.Pina Moura ocupou a pasta das Finanças desde Outubro de 1999, tendo substituído António Sousa Franco no cargo e acumulado a posição com a pasta da Economia até Setembro de 2000. Em dezembro de 2001 deixou o Governo de António Guterres , tendo sido substituído por Oliveira Martins.

Exerceu o cargo de deputado, mas deixou as funções para se dedicar ao mundo da gestão em diversas companhias, com destaque para a unidade da Iberdrola em Portugal, onde foi presidente durante vários anos.



Entrou na Iberdrola Portugal em 2004 e saiu em 2014, quando o seu estado de saúde se começou a agravar. Foi também administrador da Galp, na altura em que a Iberdrola era acionista da petrolífera portuguesa.

de onde saiu em 2009. Quando entrou na administração da dona da TVI, em 2007, abandonou todos os cargos no PS e deixou de ser deputado na Assembleia da República.



O ministro da Economia, Siza Vieira, emitiu uma nota à comunicação social, onde apresenta "sentidas condolências" à família e assinala que "Pina Moura teve militância política destacada, antes e depois do 25 de abril, e entre outras funções públicas que exerceu, foi Ministro da Economia em dois governos constitucionais, quando era primeiro ministro António Guterres".