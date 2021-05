Nelson de Souza nega agenda escondida de reformas estruturais

O Governo não escondeu nenhuma reforma estrutural no PRR divulgado em Portugal e fez referência a todas aquelas que foram negociadas com Bruxelas. Só não prestou mais informação pública para não criar ruído, vinca o ministro do Planeamento.

