Novo comité central do PCP eleito com 98,5% dos votos. Só três contra em 611

Dos 611 delegados, 602 votaram a favor, seis abstiveram-se e três votaram contra na eleição que decorreu à porta fechada, no pavilhão Paz e Amizade, em Loures, Lisboa, anunciou Luísa Araújo, membro do secretariado do PCP, numa declaração aos jornalistas sem direito a perguntas.

A lista, proposta pelo anterior comité central, é composta por 129 nomes, 19 deles estreantes, registando-se a saída de 33 membros, entre eles Carlos Carvalhas, Arménio Carlos e Agostinho Lopes.

Segundo Luísa Araújo, a composição "corresponde às características do PCP, é composto por uma maioria de operários e empregados, mais de 67%" e há também "uma forte componente de operários, 44,9%".

Leia Também PCP cobra 1% do salário dos militantes e quer aumentar quotas em um euro mensal

Há quatro anos, o comité central do foi eleito com 98,67% dos votos.

À noite, o novo comité central vai eleger o secretário-geral e os órgãos executivos - secretariado e comissão política - mas a organização do congresso só planeia anunciar os resultados no domingo de manhã.

Leia Também PCP sinaliza camaradas em cargos públicos que não entregaram parte do salário ao partido

Jerónimo de Sousa, 73 anos, líder dos comunistas há 16 anos, desde 2004, deverá ser reeleito para mais um mandato de quatro anos.

Domingo é o terceiro e último dia do congresso em que serão anunciados os resultados das eleições, é votada a proposta de resolução política, ou teses.

O congresso termina com o discurso do secretário-geral dos comunistas.