Novos membros do Governo já tomaram posse

O Presidente da República já deu posse aos novos membros do Governo: dois ministros e seis secretários de Estado, numa remodelação precipitada pela demissão de Pedro Nuno Santos, depois da polémica indemnização a Alexandra Reis quando saiu da TAP.Dos seis novos secretários de Estado, dois quais assumem cargos até agora ocupadas por João Galamba e Marina Gonçalves, que assumem hoje a tutela das Infraestruturas e da Habitação, respetivamente. Galamba tem longa carreira política desde deputado do PS, a secretário de Estado da Energia e agora a ser promovido a ministro. Marina Gonçalvez, de 34 anos, será o elemento mais novo no Conselho de Ministros e acompanhou muito de perto Pedro Nuno Santos desde que estava no Parlamento.

À cerimónia da tomada de posse assistiu Pedro Nuno Santos, que se demitiu no dia 29 de dezembro, não resistindo ao caso que envolveu já então ex-secretária de Estado do Tesouro, Alexandra Reis.

Frederico Francisco assume a secretaria de Estado das Infraestruturas e Maria Fernanda da Silva Rodrigues secretária de Estado da Habitação.





Frederico Francisco trabalhava como adjunto do ex-ministro das Infraestruturas e da Habitação, Pedro Nuno Santos, sendo o responsável po

r coordenar e elaborar o Plano Ferroviário Nacional.



Já Ana Fontoura Gouveia, até agora assessora económica do primeiro-ministro, António Costa, ocupa um lugar no Ministério do Ambiente e da Ação Climática como secretária de Estado da Energia e Clima, substituindo João Galamba.



Antes da entrada no gabinete político, Ana Gouveia esteve no Banco de Portugal (2004-2008 e 2018-2019), no Banco Central Europeu (2009-2014), no Ministério da Economia (2015) e no Ministério das Finanças (2016-2017).



Além destas duas pastas, há também mexidas na tutela das Finanças, com Pedro Sousa Rodrigues como secretário de Estado do Tesouro, ocupando assim a posição de Alexandra Reis, que se demitiu a pedido do ministro Fernando Medina.



Por fim, Hugo Pires assume funções como secretário de Estado do Ambiente e Carla Alves como secretária de Estado da Agricultura.