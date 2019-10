Nuno Artur Silva é um dos novos 22 secretários de Estado do novo Governo

Mantém a secretaria de Estado do Tesouro, que ganhou quando o ministro Mário Centeno foi nomeado presidente do Eurogrupo. Como o ministro das Finanças precisou de atribuir mais funções a Ricardo Mourinho Félix relacionadas com a gestão do Eurogrupo, o então secretário de Estado Adjunto, do Tesouro e das Finanças perdeu a pasta do Tesouro, que foi entregue a Álvaro Novo. Economista licenciado pela Universidade de Coimbra e com vários mestrados concluídos na Universidade de Illinois, nos Estados Unidos, Álvaro Novo era até essa data economista-chefe do gabinete do Ministro das Finanças. É ainda co-autor, com Mário Centeno, de vários livros sobre economia do trabalho. É técnico-consultor do Banco de Portugal desde 2001.

São 22 as caras novas ao nível das secretarias de Estado do XXII Governo Constitucional, isto num total de 50 secretários de Estado. Quanto aos titulares dos ministérios, na semana passada o Presidente da República validou os 19 nomes apresentados por António Costa, sendo que além destes foram então indicados, e aprovados, três secretários de Estado: Duarte Cordeiro (Assuntos Parlamentares), Tiago Antunes (Adjunto do primeiro-ministro) e André Moz Caldas (Presidência do Conselho de Minsitros).Na Saúde, Ambiente e Administração Interna verificam-se várias novidades. Apesar de não haver alterações no ministro da Saúde, Marta Temido terá agora sob a sua alçada dois novos secretários de Estado: Jamila Madeira como secretária de Estado Ajunta da Saúde e António Lacerda Sales como secretário de Estado da Saúde.O Ministério do Ambiente também sofre diversas alterações, desde logo porque passa a incluir na designação a Ação Climática. Enquanto João Matos Fernandes se mantém como ministro e João Galamba permanece com a secretaria de Estado da Energia (sendo que ascende também a Adjunto), surgem três nomes novos: Inês dos Santos Costa assume a secretaria de Estado do Ambiente, Eduardo Pinheiro fica com a Mobilidade e João Paulo Catarino, tal como o Negócios avançou em primeira mão , fica com as Florestas, que transitam da Agricutlura. Catarino terá a seu cargo uma pasta reforçada: Conservação da Natureza, das Florestas e do Ordenamento do Território.Patrícia Gaspar (Administração Interna) e Antero Luís (Adjunto e da Administração Interna) são duas novidades no Ministério da Administração Interna, a qual também continua com Eduardo Cabrita como ministro, que apesar de perder as Autarquias Locais permanece com dois secretários de Estado.Na Defesa também há um pleno de mudanças, com duas novidades nas duas secretarias de Estado: Jorge Seguro Sanches, que chegou a ser secretário de Estado da Energia na anterior legislatura que agora termina, porém sem que tenha concluído o mandato, fica como Adjunto da Defesa Nacional, e Catarina Sarmento Castro encabeçará a nova secretaria de Estado de Recursos Humanos e Antigos Combatentes.Além dos 22 novos rostos, destacam-se ainda seis governantes que continuam como secretários de Estado, mas noutra pasta. Já se sabia que Tiago Antunes transitara para secretário de Estado Adjunto do primeiro-ministro, agora ficou a saber-se que Maria de Fátima de Jesus Fonseca assume a Inovação e a Modernização Administrativa (antes tinha, no Ministério das Finanças, a Administração e Emprego Público, José Mendes deixa a Mobilidade para assumir o Planeamento, Carlos Miguel, que tinha a seu cargo as Autarquias Locais, assume o Desenvolvimento Regional, Ângela Carvalho mantém-se no ministério da Cultura, porém agora com o Património Cultural, enquanto João Paulo Catarino deixa a Valorização do Interior para ficar com as Florestas e o Ordenamento do Território.Secretária de Estado do Turismo, Rita MarquesSecretário de Estado para a Transição Digital, André de Aragão AzevedoSecretária de Estado das Comunidades Portuguesas, Berta Ferreira Milheiro NunesSecretário de Estado da Presidência do Conselho de Ministros, André Moz CaldasSecretária de Estado para a Integração e as Migrações, Cláudia PereiraSecretário de Estado Adjunto da Defesa Nacional, Jorge Seguro SanchesSecretária de Estado de Recursos Humanos e Antigos Combatentes, Catarina Sarmento CastroSecretário de Estado Adjunto e da Administração Interna, Antero LuísSecretária de Estado da Administração Interna, Patrícia GasparSecretário de Estado Adjunto e da Justiça, Mário Belo MorgadoSecretário de Estado da Administração Pública, José CoutoSecretário de Estado da Descentralização e da Administração Local, Jorge BotelhoSecretário de Estado do Cinema, Audiovisual e Media, Nuno Artur SilvaSecretária de Estado da Educação, Susana AmadorSecretário de Estado da Segurança Social, Gabriel Gameiro Rodrigues BastosSecretária de Estado da Ação Social, Rita da Cunha MendesSecretária de Estado Adjunta da Saúde, Jamila MadeiraSecretário de Estado da Saúde, António Lacerda SalesSecretária de Estado do Ambiente, Inês dos Santos CostaSecretário de Estado da Mobilidade, Eduardo Nuno Rodrigues e PinheiroSecretária de Estado da Valorização do Interior, Isabel FerreiraSecretário de Estado da Agricultura e do Desenvolvimento Rural, Nuno Tiago dos Santos Russo(notícia atualizada às 12:50)