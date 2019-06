O PS arranca este sábado, 15 de junho, uma série de quatro convenções temáticas, que culminam com uma convenção nacional em julho, cujo objetivo é a construção do programa eleitoral para as legislativas.A primeira convenção temática decorre em Viseu, com o tema das desigualdades na agenda, e contará com a presença do secretário-geral do PS, António Costa.



Em 22 de junho, em Faro, serão abordadas as alterações climáticas, em 29 de junho, em Portalegre, a demografia e em 6 de julho, em Braga, estará em debate a sociedade digital.



Para fomentar o debate, nas quartas-feiras seguintes a cada uma das convenções, o PS vai colocar no seu site "um projeto de programa" relativo a cada uma destas quatro áreas para poder receber comentários e propostas.



O documento final será apreciado em convenção nacional, marcada para o dia 20 de julho, em Lisboa.

Mas Costa prefere falar da qualidade e, por isso, diz que a partir de 2020 é preciso "preencher as inúmeras lacunas de contratação de pessoa na administração pública" e "rever significativamente os níveis remuneratórios dos seus técnicos superiores".A mudança começou com a criação, na administração central, de centros de competência. Foi feito na área jurídica e agora está a avançar-se na área informática, mas "os técnicos superiores têm de ter fatores de diferenciação salarial significativa, sob pena de o Estado deixar de ser competitivo na contratação de quadros qualificados para a administração pública". Já o Público avança que o programa vai prever a contratação de funcionários públicos para fazer face à degradação dos serviços públicos e dos vários departamentos estatais da administração central. Os socialistas vão propor que o próximo Governo abra concursos para admissão de funcionários públicos, eliminando a diretiva segundo a qual por cada dois funcionários públicos que saem do ativo só entra um.O que para o primeiro-ministro não retirará dinheiro dos serviços públicos, assumindo mesmo que o serviço nacional de saúde terá uma fatia importante no investimento ou os apoios sociais para reduzir desigualdades.António costa vai prometendo, desde já, um programa que preveja o reforço das qualificações a todo o nível da sociedade, e não apenas no público, na criação de instrumentos financeiros de incentivo à modernização tecnológica e à melhoria das infraestruturas para a internacionalização das empresas.Noutras linhas programáticas, Costa promete reforçar os instrumentos no combate à corrupção e os meios afetos à investigação. E quanto à regionalização, de que o PS é a favor, garante que não irá entrar em confronto com as posições do Presidente da República, contrário à regionalização."A pior coisa que podia acontecer para quem defende a regionalização era precipitarmo-nos numa confrontação com o Presidente da República, com um risco de comprometer por mais 20 anos o processo", assume.