Marques Mendes: É escandaloso o privilégio que PS quer dar à Função Pública

GUTERRES NA TIME

A fotografia de António Guterres na capa da Time é uma das imagens mais marcantes do mandato do Secretário-Geral da ONU – simplesmente GENIAL.

Primeiro – Pela imagem em si mesma. Se uma imagem vale mais que mil palavras, esta imagem vale mais que todos os discursos do mundo – é impressiva, é certeira e é acutilante. Não deixa ninguém indiferente.

Segundo – Pela causa que representa. Uma causa que é global, que é urgente e que é mobilizadora – defender o planeta face às mudanças climáticas que nos atormentam.

Terceiro – pela inteligência do gesto. O Secretário-Geral das Nações Unidas pode não ter o poder de mudar O comportamento dos líderes mundiais. Mas tem seguramente o poder de despertar as consciências da humanidade. E Guterres usa-o com muita inteligência. Ninguém vai esquecer este gesto simbólico e assertivo.

COMBATE À CORRUPÇÃO AUTÁRQUICA

Nos últimos tempos são vários os casos de investigações que incidem sobre. Da vertente judicial tratam as instituições da justiça. Só elas conhecem os processos face ao segredo de justiça.Há, porém, algumasa retirar:. É normal. Afinal, um Presidente de Câmara tem hoje um poder superior à generalidade dos Ministros.de que os autarcas estão a ser perseguidos pela justiça; a. Em democracia ninguém está acima da lei, incluindo os que são eleitos pelo povo. Uma coisa é a legitimidade democrática. Outra coisa é o cumprimento da lei que a todos obriga.. É preciso curar da credibilidade das investigações e não do seu sensacionalismo!

PS APRESENTA PROGRAMA ELEITORAL

. Detetam-se aqui duasVê-se que o PS tinha tudo programado para, a seguir às europeias,a iniciativa,uma agenda política,o debate político. Aí está com as suas bandeiras. O que prova que não brinca em serviço.. Isso vê-se nas propostas essenciais do PS:para a função pública;à esquerda e à direita. O PS não diz mas está focado na ideia de

Por um lado, é o escandaloso privilégio concedido à Função Pública e o desprezo pelo sector privado. A Função Pública já tem um tratamento de favor no horário de trabalho (35 horas); no acesso à saúde (ADSE); no salário mínimo (superior ao do privado); na segurança do emprego (não há despedimento). Esta ideia de dois países é chocante e injusta!

já tem um (35 horas); no (ADSE); no (superior ao do privado); (não há despedimento). Esta ideia de dois países é chocante e injusta! Por outro lado, este programa, com mais funcionários públicos é a prova do erro brutal que foi a reversão das 35 horas. Quatro anos depois, o PS reconhece o erro e agora vai corrigi-lo. Acrescentando mais despesa fixa em tempo de menos economia. É tudo muito sedutor, no imediato. A prazo, ver-se-á a factura.

Há, porém, dois aspectos

PSD A PREPARAR O PÓS-RIO

. O que devia acontecer não acontece. O que não devia suceder está a suceder.

Tendo perdido as Europeias, o PSD devia estar. Para recuperar o que perdeu. Ao contrário,– cadeiras vazias na AR para votos brancos e nulos);(na saúde ou nos transportes, o Governo pede desculpa e a oposição está calada);(o líder ainda desaparecido em combate. Nem sequer aparece).

Jorge Moreira da Silva – Depois de um artigo no Expresso , deu uma entrevista televisiva a marcar posição para Outubro.

– , deu uma entrevista televisiva a marcar posição para Outubro. Pedro Duarte – Apresenta amanhã o seu Manifesto X , com 10 metas e uma centena de medidas e vai contar com uma declaração de apoio inesperada – o apoio cívico do ex-PR, Ramalho Eanes .

– , com 10 metas e uma centena de medidas e vai contar com uma declaração de apoio inesperada – . Luís Montenegro – É o único que está silencioso, porque, como já decidiu avançar, está na dianteira e na pole position, pode-se dar ao luxo de só falar em Outubro para apresentar a sua candidatura à liderança.

CONSTÂNCIO NO PARLAMENTO

. Quanto a Vara foi mais do mesmo:, completamente, pergunta-se:

Primeiro, porque ninguém colocou em causa a sua idoneidade . O que se questionou foi a sua competência e eficácia. Constâncio não é um vigarista. O problema é que não foi nem competente nem eficaz.

. O que se questionou foi a sua competência e eficácia. Constâncio não é um vigarista. O problema é que não foi nem competente nem eficaz. Segundo, ele não é vítima. Vítima é o país da sua ineficácia. Basta pensar no BPN. Não viu nada, não fez nada, não evitou nada.

Constâncio passou a semana a fazer duas coisas:Não tem qualquer razão:Falando da próxima inquirição, o importanteEsta omissão é grave e muito suspeita.Esse foi um momento decisivo do assalto ao BCP. A função do BP não é tratar de escolher os gestores de bancos. Por que é aqui resolveu agir? Enquanto não explicar isto, é suspeito de ser conivente no "assalto" ao BCP., o que não garantia qualquer solidez económica para o futuro? Como dizia há dias a ex-Ministra Constança Urbano de Sousa, era como alguém pedir um empréstimo para jogar no Casino, dando como garantia as fichas do próprio Casino!

LEI DE BASES DA SAÚDE

, porque admite as PPP;, porque proíbe as PPP. Não há drama. Não é nenhuma prioridade.

, sim, e gravemente, mas não é por causa da Lei de Bases:, por força da troika;