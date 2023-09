Com o Orçamento do Estado (OE) do próximo ano na mira, os partidos retomam os trabalhos no Parlamento depois da pausa para férias. Na agenda estão temas que transitaram da sessão legislativa anterior, como a lei dos metadados e as alterações aos estatutos das ordens profissionais. Há também novos temas como os apoios aos jovens e a revisão dos escalões do IRS.

Orçamento, impostos e habitação. As prioridades do Governo e oposição









Para poder adicionar esta notícia aos seus favoritos deverá efectuar login. Caso não esteja registado no site do Negócios, efectue o seu registo gratuito.

Enviar o artigo: Orçamento, impostos e habitação. As prioridades do Governo e oposição O meu email O meu nome Comentários Destinatários: (para vários endereços usar ; e espaço) Enviar