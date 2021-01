Os 60,7% de Marcelo são o terceiro melhor resultado de sempre em presidenciais

Marcelo Rebelo de Sousa foi, este domingo, reeleito Presidente da República para os próximos cinco anos com um resultado robusto: 60,7% quando estão contabilizados 99,91% dos votos (faltam três consolados).Este resultado representa a terceira maior percentagem de votos conseguida em presidenciais desde 1976. O atual e Presidente da República reeleito ficou apenas atrás dos 70,35% com que Mário Soares garantiu a reeleição em 1991 e dos 61,59% com que, dois anos após a revolução de abril, o general Ramalho Eanes foi eleito chefe de Estado.Apesar de as sondagens terem chegado a colocar Marcelo próximo dos valores conseguidos pelo fundador e histórico do PS, o Presidente repetiu sempre que superar Soares não era um objetivo, desde logo porque tal seria irrealista. Já nesta noite eleitoral, Marcelo, em declarações feitas à porta da sua casa, reiterou que o "score" de Mário Soares "é irrepetível na democracia portuguesa".O antigo líder do PSD e ex-comentador superou-se também a si mesmo, circunstância habitual quando em jogo está uma reeleição (sucedeu com Soares, Jorge Sampaio e Cavaco Silva, sendo a reeleição de Eanes a única exceção).Depois de em 2016 Marcelo ter chegado a Belém com 52%, agora o Presidente reeleito sobe perto de 10 pontos percentuais para se fixar em 60,7% dos votos.Marcelo supera também o registo de há cinco anos nos votos expressos em urna. Em 2016, venceu com 2,4 milhões de votos (2.411.925 votos) e agora recolheu mais 120 mil votos para ser reeleito com 2,5 milhões de votos (2.533.799 votos).O Presidente amealhou mais votos numa eleição em que houve também um reforço da participação eleitoral e apesar de agora, e diferentemente do sucedido em 2016, ter surgido à sua direita um candidato (André Ventura) com uma votação expressiva.Todavia, Marcelo afirmou a sua candidatura ao centro e foi aí que disputou a eleição e onde granjeou o essencial da votação, abarcando o essencial dos votos do eleitorado do PS e do PSD.