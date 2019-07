Os seis estados da Nação na Assembleia da República

Graças ao PS, apesar do PS e por culpa do PS. Para António Costa, foi graças aos socialistas que o país endireitou as contas e criou mais emprego. Já para a esquerda, os resultados chegaram apesar do PS: as medidas aplicadas não foram as que Costa levou às eleições. Mas, para a direita, foi mesmo por culpa do PS: o país ficou com impostos máximos e serviços mínimos.