alta ainda regionalizar o país, e trazer de regresso as freguesias extintas pelo CDS/CDS", acrescentando que "esperamos não ter ficado comprometido com acordo entre PS e PSD" que, salientou, faz lembrar "o velho e pouco saudoso bloco central".

Para o deputado do partido ecologista falta também "remover os obstáculos externos ao nosso desenvolvimento, desde logo o tratado orçamental", considerando que "ninguém entende" que o Governo decida "reduzir o défice para lá do que ele próprio estabeleceu".



José Luís Ferreira, deputado d'Os Verdes, falou da actualidade e aproveitou para atacar o acordo entre PSD e PS assinado na última semana.No discurso das comemorações do 25 de Abril, o deputado salientou que "f

"Não somos todos défice e muito menos somos todos Gaspar", salientou.