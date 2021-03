Parceiros sociais irritados com falta de informação

O Governo abriu a porta ao lançamento de um novo incentivo à normalização, um apoio financeiro do IEFP à tesouraria das empresas. Mas nem esta medida nem as que foram anunciadas no sábado foram detalhadas em concertação.

