O Parlamento Europeu (PE) recomendou esta quinta-feira ao Conselho Europeu que atribua "sem demora" o estatuto de país candidato ao bloco europeu à Ucrânia e à Moldávia, numa resolução aprovada por larga maioria.A resolução, aprovada por 529 votos a favor, 45 contra e 14 abstenções, apela aos líderes da União Europeia (UE) que deem "um sinal claro à Ucrânia, Moldávia e Geórgia, confirmando a sua perspetiva europeia".A Ucrânia e a Moldávia deverão ver esta quinta-feira aprovado pelos líderes da UE o estatuto de candidato ao bloco europeu, sendo que a Geórgia deverá fazer ainda progressos no cumprimento das condições fixadas pela Comissão Europeia.Os eurodeputados apelam também aos líderes dos três países referidos que acelerem as reformas de modo a cumprirem os critérios de adesão à UE o mais brevemente possível.Os líderes dos 27 países da UE vão decidir sobre o processo de candidatura da Ucrânia ao bloco europeu, no arranque de uma cimeira em Bruxelas dominada pelo alargamento, com a guerra como pano de fundo.Num Conselho Europeu de dois dias antecedido de uma reunião de líderes da UE e dos países dos Balcãs Ocidentais - há anos na 'fila de espera' para aderir ao bloco comunitário -, os chefes de Estado e de Governo dos 27 vão debruçar-se sobre as recentes recomendações da Comissão Europeia relativamente aos pedidos de adesão apresentados pela Ucrânia, Moldova e Geórgia já depois de a Rússia ter invadido o território ucraniano, em 24 de fevereiro passado.