Parlamento reúne-se uma vez por semana com 1/5 dos deputados

Reunião plenária uma vez por semana até à Páscoa, "exceto se as circunstâncias o exigirem", com apenas um quinto dos deputados presentes e com deliberações que reflitam a proporção de cada grupo parlamentar. É esta a proposta que deverá ser aprovada pela conferência de líderes na reunião desta tarde.

O Presidente da Assembleia da República, Eduardo Ferro Rodrigues, anunciou ainda esta segunda-feira, 16 de março, que as comissões devem reunir-se apenas se necessário e com a presença dos elementos da mesa e os coordenadores de cada partido. Os deputados e os funcionários incluídos em grupos de risco terão as faltas justificadas.



Sendo certo que o funcionamento normal dos trabalhos e a votação de dossiers de competência não exclusiva do Parlamento podem ser assegurados por um quórum de um quinto dos 230 deputados, há matérias exclusivas da competência da Assembleia da República que exigem um quórum mínimo para votações em plenário de 116 deputados. Ou seja, há medidas urgentes já aprovadas pelo Governo, e outras que poderão sê-lo entretanto, que exigem a votação de um mínimo de 116 parlamentares.