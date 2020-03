Marcelo convoca Conselho de Estado para analisar estado de emergência

O Conselho de Estado vai reunir na próxima quarta-feira para analisar a eventual decisão de decretar o estado de emergência, afirmou Marcelo Rebelo de Sousa a partir do Palácio de Belém, onde permanece em isolamento profilático.

O Presidente da República decidiu convocar o Conselho de Estado para analisar se o país deve ou não entrar em estado de emergência. A reunião será já esta quarta-feira."Tenho acompanhado minuto a minuto a situação [...] e é ao analisar essa situação e para a analisar que decidi convocar o Conselho de Estado para a próxima quarta-feira para que se debruce também sobre a eventual decisão de decretar o estado de emergência", afirmou Marcelo Rebelo de Sousa. E no final desta reunião, falará ao país.Dito isto, o Presidente dirigiu uma segunda palavra para agradecer ao povo português e ao que "tem sido uma verdadeira quarentena voluntária dos portugueses nos últimos dias". "E agradecer novamente, já o fiz por escrito, ao pessoal de saúde que trabalha 24 horas em cada 24 horas e que se ultrapassa a si mesmo. É um esforço enorme que vai durar semanas e meses. Por esse desafio e essa dedicação eu agradeço", afirmou estendendo ainda o agradecimento "às forças de segurança".



Marcelo aproveitou ainda esta mensagem para afirmar a sua certeza de que o país vai vencer esta luta contra o coronavírus. "Vencemos a pneumónica há 100 anos, vencemos pestes desde que somos Portugal, vencemos crises económicas e financeiras. Vamos vencer. O que será preciso decidir será decidido. As medidas que é preciso tomar serão tomadas. A ponderação será feita minuto a minuto. Com os órgãos de soberania juntos e unidos. Presidente, parlamento e Governo. Partidos solidários", disse numa mensagem emocionada. "Aquilo que nos une é muitissimo mais impoertante do que aquilo que nos pudesse dividir", concluiu.