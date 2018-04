O PCP salienta que estes casos são indissociáveis dos processos de "privatizações, da submissão às imposições externas, da recuperação do poder monopolista e da relação com a crescente subordinação do poder político ao económico".



"O escândalo BES/GES foi, de resto, exemplo flagrante dessa circunstância, tendo então o PCP denunciado que ex-responsáveis políticos e governativos como Manuel Pinho ou Miguel Frasquilho [do PSD] foram, sob diferentes formas, financiados pelo Grupo Espírito Santo", lê-se no comunicado.



O PSD, primeiro, e o PS, depois, tinham pedido a audição parlamentar do antigo ministro do primeiro Governo de José Sócrates, para que Manuel Pinho esclareça alegadas suspeitas, noticiadas pelo jornal 'online' Observador, de que recebeu cerca de um milhão de euros entre 2006 e 2012, período que engloba o seu exercício de funções governamentais.



As transferências, de acordo com o jornal, que cita um despacho de 11 de abril dos procuradores Carlos Casimiro e Hugo Neto consultado pelo Observador nos autos do caso EDP, "terão sido realizadas 'por ordem de Ricardo Salgado' [antigo presidente do Banco Espírito Santo] ao 'aqui arguido, ex-ministro da Economia Manuel Pinho'", através de 'offshores'.



O advogado de Manuel Pinho, Ricardo Sá Fernandes, afirmou hoje que o antigo ministro, arguido no caso EDP, está disposto a prestar "todos os esclarecimentos" aos deputados, mas só depois de ser interrogado pelo Ministério Público.



Ao fim da manhã, o deputado do Bloco de Esquerda (BE) Jorge Costa anunciou que o seu partido vai formalizar na quarta-feira um pedido de constituição de uma comissão parlamentar de inquérito ao caso que envolve o antigo ministro da Economia Manuel Pinho.

