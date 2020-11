PCP quer garantias sobre salários a 100% em qualquer lay-off

O líder parlamentar do PCP confirma que o Governo se comprometeu com o “objetivo” de eliminar todos os cortes, mas sublinha que as propostas do PS não o garantem.

