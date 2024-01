Pedro Nuno Santos garante "boa relação" com Marcelo e nega impacto das críticas dos militantes

"Não será o PS a dizer ao Presidente como é que deve atuar"

O novo secretário-geral do PS realçou a importância de manter-se "" e, por isso, nada adiantou sobre o encontro com Marcelo Rebelo de Sousa. Depois de um Congresso marcado por, Pedro Nuno Santos garante que nada disso representa a posição oficial do partido:À saída do encontro com o Presidente da República em Belém, Pedro Nuno manteve o tom "disciplinado" dos últimos dias na relação com Marcelo. À saída, nada disse aos jornalistas do que foi conversado, insistindo que "é, sobre aquilo que são conversas entre a liderança do Partido Socialista e o seu Presidente da República".Questionado sobre as inúmeras intervenções críticas feitas pelos militantes do PS no congresso do último fim de semana, Pedro Nuno Santos sublinhou a importância de manter um distanciamento entre essas opiniões e a posição oficial do partido."Eu tive o cuidado durante todo o fim de semana de preservar a relação do PS e a minha relação pessoal com o Presidente da República. Ela é essencial para o bom funcionamento da nossa democracia e nós queremos preservar um bom relacionamento institucional", afirmou.Sobre os cenário pós-eleições, Pedro Nuno Santos esclareceu que não lhe cabe "estar a dar conselhos sobre como o Presidente deve encarar os resultados eleitorais e as soluções governativas que podem surgir da configuração parlamentar depois do dia 10 de março". E acrescentou: ", independentemente dos cenários que surgirem no dia 10 de Março."Pedro Nuno fez-se acompanhar nesta audição com o Presidente da República do presidente do seu partido, Carlos César, de Alexandra Leitão, coordenadora do programa político dos socialistas, e, também de João Torres, escolhido para dirigir a campanha do novo secretário-geral do PS.O líder dos socialistas abordou ainda a questão do TGV, referindo que o projeto da alta velocidade foi preparado e apresentado durante os seus tempo de ministro, acrescentando que "continuou os trâmites dentro do Governo que teriam sempre de ser percorridos" e que "agora é que há condições para ser lançado o concurso e apresentar a candidatura dentro do prazo"."E em matéria de ferrovia, deixem-me dizer que. Ninguém falava de alta velocidade, era impensável falar-se de alta velocidade. Inclusive, ainda. Foi já comigo a ministro que nós recuperamos um projeto que é essencial para estruturar a rede ferroviária nacional", argumentou.