Pedro Nuno Santos: "Costa tem o espaço de possibilidades aberto e ao seu dispor"

Novo líder do PS responde a Montengro e ao PSD com ironia

Ao início da manhã, o presidente do PSD acusou Pedro Nuno Santos de não estar preparado e o PS de aparecer perante os eleitores "de cara lavada" sem que nada de substancial tivesse mudado face ao passado. Já vários dirigentes sociais-democratas criticaram o discurso de Pedro Nuno Santos após a vitória sobre José Luís Carneiro, apontando-lhe falta de densidade.



"Não sou o candidato que a direita gostava que fosse, não sou o líder do PS que a direita gostava de ter", começou por dizer o novo secretário-gerals socialistas, rindo-se, e afirmando não esperar que o seu discurso como novo líder socialista agradasse ao PS.



"Faremos um combate ao PSD para ganharmos as eleições de 10 de março", concretizou.





O novo secretário-geral do Partido Socialista não quer falar, para já, do futuro político do seu antecessor no cargo, mas assevera que há um "espaço de possibilidades aberto" e que, independentemente do que António Costa pretenda fazer, "contará com o PS"."Não faz sentido estarmos a falar em públcio do que pode António Costa fazer ou não fazer. Estou seguro de que António Costa tem o epsaço de possibildiades aberto e e ao seu dispor, com a certeza de que terá o PS a seu lado", afirmou Pedro Nuno Santos em declarações aos jornalistas no final do encontro com o ainda primeiro-ministro e após Costa deixar a sede do PS no Largo do Rato, em Lisboa.Rejeitando revelar o teor da conversa que teve com o antecessor, e que durou quase duas horas, Pedro Nuno Santos adiantou apenas que "