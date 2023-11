Pedro Nuno Santos desfez-se da participação que tinha na empresa do pai

Pedro Nuno Santos, candidato à liderança do PS, desfez-se da participação que detinha na empresa de calçado do pai, a Tecmacal, avança o Observador . Isso acontece depois de a empresa ter realizado contratos públicos quando o ex-ministro estava no Governo, que levou a oposição a pedir a sua demissão.Fonte da candidatura de Pedro Nuno Santos indica que "desde fevereiro deste ano" que Pedro Nuno Santos "não tem qualquer participação na Tecmacal". O ex-ministro optou por "doar ao pai" a sua participação na empresa, que correspondia a 1.000 ações no valor de 5 euros cada e a 0,5% da Tecmacal, para não ter mais-valias.Pedro Nuno Santos regressou ao Parlamento a 4 de julho, mas o seu registo de interesses, obrigatório enquanto deputado, só foi publicado nas últimas horas. Ou seja, demorou mais de cinco meses a ser publicado, quando por regra teria de ser publicado em 60 dias (devia ter sido publicado até 2 de setembro).