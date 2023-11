Pedro Nuno Santos: "PS não vai passar os próximos meses a discutir um processo judicial"

Leia Também Pedro Nuno Santos candidata-se à liderança do PS com o apoio de Francisco Assis

No anúncio da candidatura a líder do Partido Socialista, Pedro Nuno Santos não esqueceu o processo que fez cair António Costa, mas garante que o "PS não vai passar os próximos quatro meses a discutir um processo judicial"."Uma investigação judicial ditou o fim do governo. É um momento difícil para a nossa democracia e para o nosso partido, em particular. Não vou ignorar o quanto os acontecimentos da passada semana abalaram as instituições da República e a sua credibilidade perante os cidadãos", afirmou o socialista.Pedro Nuno Santos acrescentou que "o combate à corrupção" é uma tarefa "indeclinável" do Estado, mas sublinhou "a necessidade imperiosa de observância das regras do Estado de direito democrático, como a presunção da inocência e a independência do poder judicial".Para o agora candidato à liderança dos socialistas estas são "matérias fundamentais", mas o PS "não vai passar os próximos quatro meses a discutir um processo judicial".Pedro Nuno Santos, perante aplausos e cânticos dos muitos simpatizantes e militantes socialistas presentes na sede do partido, prometeu priorizar na sua ação a defesa de "salários dignos", o respeito da habitação como um direito e a valorização do território.Para o deputado do PS, "sem salários dignos os trabalhadores portugueses não se sentirão nem reconhecidos nem respeitados" e que é preciso uma política salarial que impeça a emigração dos jovens e valorize também os pensionistas.Em relação à habitação, Pedro Nuno lamentou que as "famílias portuguesas" sejam "esmagadas pela inflação e pelo aumento das taxas de juro". "Se, por um lado, os salários são baixos por outro o custo de vida é alto. Na parcela dos custos pesa muito a despesa com habitação - seja com a compra, o arrendamento ou o crédito", defende.Sobre a questão territorial, o socialista lembrou não só os problemas dos grandes centros urbanos como também os dos "portugueses que vivem fora de uma estreita faixa do litoral" e que se "há muitas décadas cidadãos abandonados num território esquecido".