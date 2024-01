Luís Onofre calça mais três anos à frente da indústria mais sexy da Europa

A liderar a lista única constituída por uma equipa de 26 empresários, Luís Onofre é esta quinta-feira reeleito presidente da Associação Portuguesa dos Industriais de Calçado, Componentes, Artigos de Pele e seus Sucedâneos (APICCAPS) para um novo mandato de três anos, numa altura em que, após o recorde histórico de exportações registado em 2022, aquela que se apresenta como a "indústria mais sexy da Europa" fechou os primeiros nove meses deste ano com uma queda homóloga de 5,2% para 1.457 milhões de euros.

"Importa reconhecer que, nos últimos anos, a covid-19 afetou a nossa atividade", com os setores altamente exportadores a terem de "enfrentar as consequências de uma guerra na Ucrânia, em particular ao nível da inflação, e do abrandamento económico nos nossos principais mercados", frisa Luís Onofre, em comunicado.

Ainda assim, o "cluster" do calçado apresentou um novo plano estratégico para a próxima década, que tem como grande objetivo transformar "a indústria portuguesa de calçado numa grande referência ao nível do desenvolvimento de soluções sustentáveis".

Em curso estão já dois grandes projetos, no âmbito do PRR, que pressupõem um investimento total próximo dos 140 milhões de euros.

No próximo mandato, com "uma equipa reforçada de empresários a liderar" a APICCAPS, "juntos procuraremos implementar o que propusemos no plano estratégico com uma atenção particular para as ações relacionadas com a internacionalização das nossas empresas", destaca Luís Onofre.

"Nesta fase, em que as economias internacionais continuam com crescimentos económicos muito modestos, será determinante a nossa capacidade de, em conjunto, chegarmos a novos mercados e clientes e progredir para seguimentos de maior valor acrescentado", preconiza o reeleito presidente da APICCAPS.

Nos próximos meses "importa que a APICCAPS e as empresas associadas possam, uma vez mais, dar uma prova de grande resiliência e capacidade de investir", remata Onofre.





Nos próximos três anos, Joaquim Moreira liderará a Mesa da Assembleia Geral e Domingos Ferreira assumirá a presidência do Conselho Fiscal da APICCAPS.