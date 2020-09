Plano de retoma: esquerda quer mais Estado, direita mais empresas

O debate do plano de recuperação reacendeu a discussão entre esquerda e direita sobre o papel do Estado. Governo voltou a pedir consensos e, distanciando-se do PSD, tentou aproximar-se da esquerda, mas Bloco e PCP estão focados no imediato, ou seja, no Orçamento.

