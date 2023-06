“Pôr em causa o SIS é pôr em causa a credibilidade externa de Portugal”

Ao pôr em causa o Serviço de Informações e Segurança (SIS), que está no centro das dúvidas sobre a atuação do Governo na noite dos desacatos no Ministério das Infraestruturas, "estamos a pôr em causa a credibilidade externa de Portugal", considera António Martins da Cruz, que foi embaixador em Madrid e Bruxelas, e ministro dos Negócios Estrangeiros do Governo de Durão Barroso.





"Custa-me sempre ver pôr em causa os serviços, porque isso afeta a nossa credibilidade e pode até afetar a cooperação", diz, em entrevista ao DN e à TSF. "Essa colaboração é essencial para a nossa defesa, para a nossa segurança, para a luta contra o terrorismo, para a luta contra a grande criminalidade, para estas formas modernas de guerras híbridas, como são a cibersegurança, é fundamental a colaboração entre os nossos serviços."





O recurso ao Serviço de Informações e Segurança (SIS) por parte do gabinete da equipa do Governo, na noite em que o ministro das Infraestruturas demitiu o seu adjunto, a 26 de abril, com o objetivo de recuperar o seu computador, ainda levanta dúvidas sobre quem deu ordens para acionar o SIS, se o SIS devia ter atuado neste caso (descrito por membros do Governo como um "roubo") e sobre a atuação dos elementos do SIS, que recuperou o computador à noite e na versão do adjunto, Frederico Pinheiro, em tom intimidatório (versão que é negada pelo SIRP).





Leia Também Governo ainda não recebeu as perguntas do PSD a António Costa sobre o SIS

O embaixador não vê, no entanto, "razões suficientes em Portugal para haver uma dissolução do Parlamento" por causa destes episódios.





Na entrevista que pode ser ouvida na íntegra, o embaixador analisa ainda a situação política em Espanha e fala sobre a possível ascensão do Vox. "É a primeira vez na Península Ibérica que este problema se coloca." A campanha vai "dura" mas "muito interessante de seguir".