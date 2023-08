Portas diz que prioridade do centro-direita deve ser sucessão de Costa e não presidenciais

O antigo líder do CDS-PP Paulo Portas defendeu esta terça-feira que a prioridade do espaço não socialista deve ser construir uma alternativa para suceder ao primeiro-ministro António Costa e não procurar um sucessor para o Presidente da República.O antigo vice-primeiro-ministro foi hoje o orador convidado do jantar-conferência da Universidade de Verão do PSD e, apesar de ter 'avisado' que nos próximos tempos só falaria de eleições presidenciais norte-americanas, deixou um conselho ao centro-direita em Portugal.Questionado por um dos cerca de cem 'alunos' sobre qual o perfil e características que deveria ter o próximo Presidente da República, Portas respondeu de forma indireta."A mim parece-me que para o espaço não socialista a prioridade é construir uma alternativa que suceda ao dr. António Costa, não é encontrar um sucessor para o professor Rebelo de Sousa. Mas obrigadinho pela pergunta", respondeu, recebendo muitos aplausos da sala.No início da sua longa intervenção -- uma hora em vez da meia hora prevista -, o comentador televisivo já tinha deixado um aviso sobre a matéria que entrou na atualidade política depois de o antigo líder do PSD Luís Marques Mendes ter admitido no domingo poder ser candidato a Belém caso tal se prove "ter utilidade para o país"."Quando estava a vir para aqui, li que hoje seria a minha 'rentrée'. A minha 'rentrée' é no domingo com o Global [programa de comentário televisivo na TVI], onde falarei de eleições presidenciais, mas daquelas que vão acontecer nos Estados Unidos em 2024", ironizou.Esta foi a única matéria de atualidade nacional abordada de forma muito breve por Paulo Portas ao longo das mais de duas horas - durante as quais foi bebendo vários cafés - que durou a conferência seguida do período de perguntas e respostas, dedicada totalmente à política externa.O comentador televisivo e administrador não executivo da Mota-Engil disse querer dar aos participantes -- com uma idade média de 21 anos - uma visão global sobre o mundo em que viverão, e pediu-lhes repetidamente que "tomem cuidado", alertando para a crescente polarização do mundo entre China e Estados Unidos, o politicamente correto que "acha que pode reescrever a história" ou o aumento da influência das redes sociais na definição das prioridades políticas e da chamada cultura de conflito."A base da democracia é o compromisso, não é o conflito verbal que se aproxima do conflito físico. Quem ganha sabe ganhar, quem perde sabe perder, não é o insulto permanente", defendeu.Sobre a crescente influência da Internet na formação de opiniões políticas, Portas rejeitou que a solução possa passar pela censura, mas defendeu uma obrigação para quem abre uma conta numa rede social de se identificar perante as plataformas -- evitando perfis falsos - e questionou se não deve haver "um certo grau de responsabilidade penal" para as plataformas quando permitem incitamentos ao cometimento de crimes."As pessoas estão a ficar treinadas num modo de ver o mundo em que já não querem saber os factos, só querem ler, ouvir e ver coisas que confirmem o seu preconceito já existente. À esquerda e à direita, tomem cuidado com a ideia de que não há diferença entre verdade e mentira", apelou.O antigo líder do CDS-PP ao longo de 16 anos deixou ainda um pedido aos jovens para que resistam ao cansaço da guerra na Ucrânia, admitindo que esta é "um insulto à inteligência" desde o primeiro dia."A arma de Putin é o vosso cansaço, é a fadiga do Ocidente. Se não tiverem mais razões, pensem que se Putin prevalecer na Ucrânia não para na Ucrânia. O próximo passo será dentro das fronteiras da União Europeia e da NATO: é a razão mais direta para que a Europa faça o que está ao seu alcance para que a Rússia não triunfe na Ucrânia", defendeu.No final da sua primeira participação na Universidade de Verão do PSD, Portas disse ter "gostado imenso" de ali estar, apesar das "horas inauditas" a que irá chegar a Lisboa, atenuadas talvez pelos vários cafés que foi bebendo ao longo da noite.A 19.ª Universidade do Verão do PSD, iniciativa de formação política de jovens quadros, decorre em Castelo de Vide (Portalegre) desde segunda-feira e contará na quarta-feira com a participação do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, sendo encerrada no domingo pelo líder do PSD, Luís Montenegro.