Portugal e Arábia Saudita querem aumentar relações económicas

Leia Também Marcelo vai à China para reforçar cooperação económica

Portugal e a Arábia Saudita vão reunir em breve uma comissão económica conjunta para aumentar a relação económica entre os dois países, anunciou hoje o ministro dos Negócios Estrangeiros português após um encontro com o homólogo saudita.Augusto Santos Silva recebeu em Lisboa Faizal bin Farhan bin Abdullah Al-Saud, o primeiro ministro dos Negócios Estrangeiros saudita. As relações económicas bilaterais foram um dos assuntos discutidos, com Santos Silva a frisar a vontade de ambos de aprofundar essa relação.O ministro português disse, em conferência de imprensa, após a reunião que o secretário de Estado da Internacionalização, Eurico Brilhante Dias, vai acertar com o embaixador saudita "o calendário para a próxima reunião da comissão conjunta económica, para poder melhorar a relação económica em termos práticos".A comissão, frisou, constitui "o quadro institucional que permite aos empresários encontrarem-se e dá as orientações políticas e institucionais para o bom desenvolvimento das relações económicas".Santos Silva apontou "complementaridades e semelhanças entre as duas economias" que podem potenciar esse aprofundamento, salientando que os dois países estão "a investir muito na transição energética, aproveitando a sua riqueza em termos por exemplo energia solar e outras fontes energia renováveis", e nas "tecnologias de informação e digitalização das economias"."Esta foi uma visita política, mas penso, pensamos ambos, que uma boa relação política é o melhor enquadramento para melhorar as relações económicas", disse Santos Silva. Faizal bin Farhan bin Abdullah Al-Saud destacou por seu lado o contributo que as boas relações bilaterais podem dar à recuperação económica pós-pandemia."Podemos explorar oportunidades de cooperação económica, temos muitas oportunidades, e espero que comissão conjunta económica possa reunir-se muito em breve para explorar as áreas em que podemos expandir a cooperação económica", afirmou.