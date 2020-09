Portugal tem melhores elites do que França ou Espanha

As elites portuguesas estão em 14.º lugar no primeiro estudo qualitativo global sobre este tema, que abrange 32 países, num posicionamento em que o valor das elites económicas nacionais (10.º) sai lesado pelas políticas (25.º), que estão a prejudicar o progresso do país.

