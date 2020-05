"Cá esta uma questão que não me preocupa minimamente, nem aos portugueses", disse após ter sido questionado acerca das declarações hoje feitas pelo presidente da Assembleia da República, o socialista Ferro Rodrigues.



Para o Presidente, neste momento a preocupação deve centrar-se na pandemia, no desconfinamento, em perceber se haverá ou não um segundo surto do novo coronavírus, temas como os salários e rendimento ou ainda em que momento conseguirá a economia arrancar.



Lembrando que só dentro de dois meses serão convocadas as eleições regionais nos Açores e daqui a quatro ou cinco meses as presidenciais, Marcelo sustentou que também por isso não é o momento de falar no assunto.



"Uma coisa é a bolha mediática, outra coisa é o que os portugueses pensam e sentem. A bolha está noutra onda", atirou recordando que também ele foi comentador político e que, portanto, pertenceu a essa mesma bolha mediática.



Será no decorrer da maratona que consiste na luta contra a pandemia que "se verá quem é candidato, quem concorre e não concorre".



Depois de anteriormente já ter sinalizado apoio a uma recandidatura de Marcelo, Ferro disse hoje que se as eleições para Belém fossem agora votaria no atual Presidente.



Na semana passada, também o primeiro-ministro deu como garantidas tanto a recandidatura como a reeleição de Marcelo, deixando implícita a ideia de que o apoia.



Este domingo, a socialista e ex-eurodeputada Ana Gomes assumiu que o apoio indireto dado por Costa a Marcelo a fez iniciar uma ponderação sobre uma eventual candidatura nas presidenciais de 2021.

A questão das presidenciais de 2021 não preocupa o Presidente da República nem os portugueses, garante o próprio Marcelo Rebelo de Sousa, para quem a prioridade nesta altura passa pela resposta às consequência da pandemia.Falando aos jornalistas depois de uma visita à Torre de Belém que serviu para apelar aos portugueses que, com toda a cautela, não deixem de fazer turismo dentro de Portugal apesar da covid-19, Marcelo não quis comentar as presidenciais do próximo ano.