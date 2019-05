Presidente da República não vai chamar partidos

Lusa

O Presidente da República não tem, para já, intenção de chamar os partidos com assento parlamentar para os ouvir sobre a decisão anunciada pelo primeiro-ministro de se demitir caso a contagem integral do tempo de serviço dos professores seja aprovada pela Assembleia da República.Marcelo Rebelo de Sousa entende que a bola, nestas circunstâncias, está do lado dos partidos e prefere manter o distanciamento. Aliás, na agenda oficial do Presidente da República não existe qualquer registo de atividade para este fim de semana.Neste quadro, que poderá ser alterado por motivos imprevistos, o chefe de Estado só deverá tomar uma posição após a referida votação de 15 de maio, soube o Negócios.O Presidente da República recebeu no Palácio de Belém, esta sexta-feira, 3 de Maio, o primeiro-ministro António Costa, o qual lhe comunicou a decisão que posteriormente tornou pública em conferência de imprensa

"A aprovação final global desta iniciativa constitui uma rutura irreparável com o compromisso de equilíbrio entre a recuperação de rendimento e direitos e a consolidação das contas públicas e compromete a credibilidade internacional de Portugal", justificou António Costa na sua intervenção, acrescentando que esta medida "condiciona de forma inadmissível a governação futura".