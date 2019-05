Rio segue Cristas e admite reprovar lei dos professores

Fernando Veludo/Lusa

Ao terceiro dia de espera pela reação do presidente do PSD à ameaça de demissão do Governo feita pelo primeiro-ministro, Rui Rio anunciou que os sociais-democratas vão insistir na votação em plenário do travão financeiro (indexado ao ciclo económico) para a contagem integral do tempo de serviço dos professores e desafiou o PS a mudar de posição e a votar favoravelmente.

Frisando que o equilíbrio das contas públicas "é condição inegociável" para os sociais-democratas, Rio disse que se os socialistas mantiverem o chumbo ao referido travão financeiro, então o PSD irá chumbar a legislação dos professores para evitar a materialização da crise política posta em cima da mesa por António Costa.

E confirmando que a sucessão de acontecimentos dos últimos dias faz parte do clima pré-eleitoral que se vive, Rui Rio adiantou que se o PSD for "obrigado" a reprovar a lei para recuperação do tempo de serviço dos professores, então os sociais-democratas irão incluir a proposta no respeito programa eleitoral para as legislativas de 6 de outubro.



A posição do líder do PSD acompanha o recuo do CDS sobre esta matéria, com os dois partidos a condicionarem agora a aprovação da lei dos professores à garantia de que o descongelamento para efeitos de progressão na carreira e valorização remuneratória não colocam em causa as contas públicas.

Rio lança assim dois caminhos, permitindo ambos que Costa concretize a ameaça de demissão. Desafia o PS a ser responsável e a votar a proposta social-democrata que assegura o equilíbrio orçamental, caso contrário é o próprio PSD a votar contra a lei tal como esta saiu da especialidade.

"Se [os socialistas] votarem a favor a salvaguarda do equilíbrio financeiro, estaremos todos em condições [de aprovar a lei dos professores] (...) Se votarem contra não precisam fugir do Governo nem agitar o papão porque é o PSD que coerentemente entende que o diploma final não oferece as garantias de rigor financeiro que sempre defendemos", explicou Rio.

O líder do PSD recordou que a proposta de alteração do PSD ao diploma do Governo que reconhece pouco mais de dois anos do tempo de serviço dos professores salvaguardava o "respeito pelo PEC, a situação económica do país, o controlo da dívida pública e a sustentabilidade futura do sistema de educação". E acrescentou que estas condições não estão previstas no projeto de lei aprovado na especialidade porque o "PS votou contra elas".

Note-se que para a coligação negativa (PSD, CDS, Bloco e PCP) ter aprovado, na passada quinta-feira, a contabilização integral dos mais de nove anos em que as carreiras docentes estiveram congeladas, PSD e CDS deixaram cair a ideia do travão financeiro (com as propostas a serem chumbadas por PS, BE e PCP), enquanto comunistas e bloquistas prescindiram da pretendida calendarização.



