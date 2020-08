PS aguarda tranquilamente auditoria do Novo Banco e vê Rui Rio nervoso

O vice-presidente da bancada parlamentar do PS João Paulo Correia afirmou hoje que os socialistas aguardam tranquilamente a auditoria ao Novo Banco para tomarem posição e considerou que o presidente do PSD, Rui Rio, tem andado nervoso."Temos visto que, nos últimos dias, o dr. Rui Rio tem andado particularmente nervoso, tendo até admitido que há matéria criminal relacionada com a venda estes ativos por parte da administração do Novo Banco", disse, em declarações à Agência Lusa.Para o deputado socialista, Rio "deve ser consequente com as suas palavras, aquilo que sabe, as informações que tem que o levam a esse tipo de declarações. Deve fazê-las chegar ao Ministério Público (MP) para que o MP possa fazer o seu trabalho".Na passada terça-feira, o presidente do PSD defendeu uma investigação judicial e admitiu como "provável" a necessidade de um inquérito parlamentar ao Novo Banco, numa reação a uma notícia do jornal Público, que dava conta de que um fundo das ilhas Caimão comprou casas do Novo Banco abaixo do valor previsto com o crédito desta instituição financeira (com as perdas cobertas pelo Fundo de Resolução).Para Rui Rio, uma investigação do Ministério Público devia abranger o contrato da venda do Novo Banco à Lone Star e "tudo o que aconteceu depois".De acordo com vice-presidente da bancada do PS, o resultado final do trabalho da consultora Delloite estará pronto "dentro de dias" e, perante as conclusões sobre as "decisões tomadas e os responsáveis" por elas, "aí os partidos e, neste caso concreto o PS, tomarão a sua posição"."O relatório da auditoria do Novo Banco está prestes a chegar ao Governo e à Assembleia da República. Importante nesta altura é aguardar, com tranquilidade, aquilo que são as conclusões da auditoria sobre os ativos tóxicos, créditos e imóveis que deviam ter ficado no BES e passaram para o Novo Banco", continuou João Paulo Correia.O Governo, através do Ministério das Finanças, anunciou na noite de quinta-feira que a auditoria ao Novo Banco não vai estar concluída até sexta-feira, considerando que até à sua conclusão não deverão ser realizadas outras operações de venda de carteiras de ativos por parte da instituição bancária.O Novo Banco, que ficou com parte da atividade bancária do BES na sequência da resolução de 2014, foi vendido em 2017 ao fundo norte-americano Lone Star, que detém 75% do seu capital, sendo os restantes 25% propriedade do Fundo de Resolução bancário, entidade gerida pelo Banco de Portugal.