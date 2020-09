PS dá prioridade à agenda ambiental e teletrabalho no início da sessão legislativa

Estas prioridades políticas foram transmitidas à agência Lusa por Ana Catarina Mendes, que hoje, ao fim da tarde, no Centro Cultural de Belém, encerra as "jornadas de trabalho" do Grupo Parlamentar do PS - iniciativa que será aberta pelo primeiro-ministro, António Costa, pelas 10:30.Na parte da tarde, após intervenções abertas à imprensa a cargo do secretário-geral adjunto do PS, José Luís Carneiro (ao almoço) e do secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares, Duarte Cordeiro (na reabertura dos trabalho), a bancada socialista discute três das suas próximas iniciativas legislativas: nova regulamentação do teletrabalho, Lei de Bases do Clima e novo estatuto das ordens profissionais."Estas jornadas vão decorrer num contexto completamente atípico [em consequência da pandemia da covid-19], em que é preciso recuperar economicamente e socialmente o país. Numa altura em que se discute o Plano de Recuperação e Resiliência para Portugal, julgo que é fundamental que o Grupo Parlamentar do PS dê o seu contributo", declarou Ana Catarina Mendes.De acordo com a líder da bancada do PS, os deputados socialistas vão debater "três propostas legislativas, uma das quais sobre regulação de novas formas de trabalho, designadamente o teletrabalho"."Se há coisa que esta pandemia demonstrou é que o teletrabalho é uma realidade bem presente, mas que não pode ser regulamentando esquecendo fortes componentes de diálogo social e de negociação coletiva", advertiu.Ainda segundo a presidente do Grupo Parlamentar do PS, outro tema prioritário "é o da transição climática, que veste o corpo de uma Lei de Bases do Clima que já foi preparada na anterior sessão legislativa e que ganha atualidade neste momento".Na parte da manhã desta jornada de trabalho da bancada socialista, após a intervenção de António Costa, os deputados do PS vão discutir com o primeiro-ministro matérias relacionadas com a transição digital e economia inclusiva, reindustrialização e outras consequências da pandemia da covid-19 em termos sociais."Esta pandemia agravou situações de desigualdade social. Quando olhamos para os lares ou para a forma como a sociedade trata os seus idosos, temos de ir a montante. Temos de construir uma agenda para a infância e para a juventude que percorra ao longo da vida, desde o acesso à habitação e à saúde", justificou a presidente do Grupo Parlamentar do PS.Neste contexto, Ana Catarina Mendes referiu ainda que o aumento da longevidade dos cidadãos cria novas exigências em termos de resposta ao Serviço Nacional de Saúde."Temos de olhar de forma mais inclusiva para uma sociedade que tem vários estratos e várias gerações, mas que precisa da solidariedade intergeracional", acrescentou.